Бывшая ведущая «Дома-2» обрадовалась его закрытию

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Катя Жужа обрадовалась закрытию проекта. Она не хотела бы, чтобы ее дети узнали о существовании этого шоу, сообщил Starhit.

«Не смотрю телевизор. Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу», — сказала Жужа.

При этом она была бы не против поучаствовать в каком-нибудь интересном развлекательном шоу на отечественном телевидении. Однако ведущая не привела конкретный пример, к кому бы хотела прийти в гости. Жужа бросила телевидение из-за работы мужа. Пара временно покинула Россию и постоянно перемещалась из страны в страну. Теперь же введены коронавирусные ограничения, поэтому большинство стран закрыты. Из-за этого у Жужи появилось много свободного времени.

Руководство канала ТНТ сообщило о закрытии «Дома-2» в декабре 2020 года. Однако вскоре в Сети появились слухи, что проект продолжит существовать, но в другом формате и на другом канале. Позже эту информацию подтвердили в официальном Instagram-аккаунте проекта. Шоу вернется весной 2021 года на СТС Love, написал inforeactor. Организаторы проекта уже объявили кастинг новых участников.