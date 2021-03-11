Бывшая участница «Уральских пельменей» снимет фильм

Актриса Юлия Михалкова задумалась снять фильм о Крайнем Севере. Об этом она рассказала в Instagram.

«Я сейчас закончила писать сценарий, три месяца я его писала», — написала бывшая участница «Уральских пельменей».

До этого она прошла курсы по сценарному мастерству в театральном вузе.

«Вы знаете, что у меня большой опыт в написании коротких миниатюр и скетчей, чем я занималась в „Уральских пельменях“», — рассказала Михалкова.

Актриса уже забрала свое литературно-драматическое произведение из сценарной комиссии, где его отредактировали. Звезда надеется, что «могут дать дорогу в большой кинематограф».

Актриса попросила подписчиков угадать, какой фильм она мечтает снять. Оказалось, что эту кинокартину она посвятит Крайнему Северу, написало агентство Ura.ru.

Михалкова получила два высших образования. Она окончила филологический факультет в Уральском государственном педагогическом университете в Екатеринбурге, а также получила специальность «Актриса драматического театра, кино и телевидения» в Екатеринбургском государственном театральном институте.

Стаж актерской деятельности Михалковой — 13 лет.