Знаменитости 25 ноября 2022, 13:30 Бывшая участница «Стрелок» Юлия Беретта снова вышла замуж РИА «Новости»

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Исполнительница Юлия Беретта, известная по участию в группе «Стрелки», вышла замуж второй раз. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на соцсети.

Ее партнером стал бизнесмен Денис Преснухин. Певица выложила в своем аккаунте фотографию рук с кольцами.

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«Вот и случилось. Жена», — написала артистка.

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В первый раз Беретта вышла замуж за предпринимателя Владимира Глебова. Они пробыли вместе почти 10 лет и за это время у них родился сын Владимир, которому сейчас около семи лет. Потом пара все же решила развестись.

С Преснухиным певица знакома с 1999 года. Беретта уточнила, что за это время они неоднократно общались, но начать отношения решили только недавно.

Ранее британцы Джозефина и Альфред Уотерфилды, брак которых длится уже 76-й год, рассказали, в чем секрет их счастливой семейной жизни. Они уверены, что пробыли вместе так долго, потому что каждый день спорят, уточнил сын супругов Аллен и добавил, что пара также считает полезной для здоровья привычку пить ликер перед сном. Уточняется, что мужчине сейчас 74 года, а его родителям по 100 лет.