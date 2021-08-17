Бывшая участница группы «Стрелки» заявила, что МакSим врет о своей болезни

Певица МакSим после заболевания коронавирусной инфекцией полтора месяца провела в медикаментозной коме. Врачи и поклонники считают чудом ее возвращение к жизни. Однако бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта не верит в историю с болезнью и считает ее обычным пиар-ходом. Об этом написал сайт «Дни.ру».

«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар казалось бы достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием», — сообщила Юлия.

По словам девушки, первое время она сочувствовала и переживала за певицу. Однако, когда история с ковидом и реанимацией затянулась, Беретта решила, что это все вранье. Слишком мало, по ее словам, доказательств того, что МакSим действительно болела. Это больше похоже на Instagram-шоу с воскрешением певицы, добавила Юлия.

«Я понимаю все — тяжелые разводы Максим, уход со сцены, алкогольный период, но есть же и хорошее — две дочки, подаренные судьбой. Ради них и стоит жить, работать и добиваться новых успехов в творчестве, показывая этим достойный пример юному поколению», — заключила Юлия.