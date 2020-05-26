Бывшая супруга Успенского подтвердила слова о тиранстве

«Я поддерживаю точку зрения Татьяны, она имеет право на то, чтобы сказать. Я тоже сталкивалась с домашней тиранией, поэтому знаю, каков этот человек», — подчеркнула Филина.

Бывшая супруга писателя не высказала свое мнение о премии в честь Успенского.

«Я не смогу однозначно ответить, потому что это дело тех, что это все затевает. Пусть делают, как считают нужным», — резюмировала она.

Ранее Татьяна Успенская рассказала «360» об избиениях, которых пережила от отца.