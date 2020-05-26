26 мая 2020, 13:51
Бывшая супруга Успенского подтвердила слова о тиранстве
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского назвала его «домашним тираном». Его бывшая жена Элеонора Филина подтвердила обвинение. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Я поддерживаю точку зрения Татьяны, она имеет право на то, чтобы сказать. Я тоже сталкивалась с домашней тиранией, поэтому знаю, каков этот человек», — подчеркнула Филина.
Бывшая супруга писателя не высказала свое мнение о премии в честь Успенского.
«Я не смогу однозначно ответить, потому что это дело тех, что это все затевает. Пусть делают, как считают нужным», — резюмировала она.
Ранее Татьяна Успенская рассказала «360» об избиениях, которых пережила от отца.