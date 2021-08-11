Бывшая супруга рэпера Эминема попыталась покончить с собой

Бывшая жена известного на весь мир рэпера Эминема Кимберли Скотт попала в больницу после попытки покончить с собой. Как сообщил портал TMZ, к приезду спасателей она была в агрессивном состоянии и не позволяла врачам ее осмотреть.

Кимберли обнаружили сотрудники службы спасения. Им поступил звонок о том, что в доме в штате Мичиган кто-то хочет совершить попытку суицида. По словам медиков, женщина вела себя агрессивно. На полу дома была большая лужа крови, но врачей к себе Кимберли поначалу не подпускала. Она сопротивлялась, и ее приходилось удерживать силой.

Теперь женщину обследуют в госпитале, в том числе с ней будут работать психологи. Пока Кимберли разрешили вернуться домой.

Отношения Кимберли и будущей мировой звезды Эминема начались, когда оба еще были подростками. Потом влюбленные несколько раз расставались, но позже снова сходились. Официальных браков у пары тоже было два — первый продлился всего два года, второй вообще несколько месяцев. Еще до первой свадьбы, в 1995 году, у них родилась дочь Хейли.

Ранее стало известно, что в дом Эминема проник бездомный, который угрожал артисту. Рэпер проснулся и увидел незнакомца, грозившего его убить. Несмотря на опасность, Эминему удалось самому выпроводить незваного гостя из комнаты и довести до охраны.