Бывшая супруга короля Малайзии застала сына за поеданием фото отца

Экс-супруга короля увидела, как сын портит снимка отца странным образом — ест их, и решила поделиться этим со своими подписчиками в Instagram. Она сняла видео и поместила его на свою страницу в соцсеть.

«Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило… И стало как-то грустно, что однажды придется рассказать сыну, что случилось между мной и его отцом», — говорит модель.

Воеводина рассталась с Мухаммадом V с огромным скандалом и требует у него алиментов. Однако, монах считает ее мошенницей и не уверен, что он отец мальчика. Он утверждает, что бывшая жена часто ему изменяла.

Поклонники очень переживают за модель и всячески поддерживают ее. Кто-то начал молиться за нее прямо в комментариях. Но есть и те, кто поддерживают монарха, считая Воеводину мошенницей.