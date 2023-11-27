Знаменитости 27 ноября 2023, 01:44 Бывшая супруга Кончаловского попала в больницу с инфарктом глаза РИА «Новости»

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Актриса Наталия Аринбасарова перенесла инфаркт глаза и провела свой день рождения на больничной койке. Об этом бывшая жена режиссера Андрея Кончаловского рассказала в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам артистки, инфаркт она перенесла в сентябре. Женщине стало нехорошо на свое 77-летие. В это время она находилась дома.

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Актриса рассказала, что у нее внезапно почернело в левом глазу, а потом скакнуло давление. Она призналась, что ее клонило в сон, но она не легла спать, а позвонила невестке, которая ей сказала вызвать скорую помощь.

«В больнице часа два меня проверяли на разных аппаратах, в итоге диагноз — инфаркт глаза. Тромб попал в глаз, перекрыл питание глаза. Теперь полностью зрение не восстановить, только частично», — рассказала она.

Врачи ей объяснили, что инфаркт мог стать следствием переутомления и плохих сосудов.

Ранее в возрасте 66 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Крыжановский. Он сыграл в фильме «Битва за Севастополь». По информации журналистов, причиной его смерти стал инфаркт.