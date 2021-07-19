Бывшая супруга Джонни Деппа продемонстрировала навыки акробатики для «Аквамена-2»

Голливудская актриса Эмбер Херд показала свои акробатические навыки для фильма «Аквамен и Затерянное королевство». Звезда фильма уже в третий раз предстанет перед зрителями в роли принцессы Меры. Несмотря на то, что поклонники ее бывшего супруга Джони Деппа требовали ухода Эмбер, режиссер решил не менять актрису на другую. Об этом сообщает ScreenRant.

Впервые зрители могли увидеть Херд в киноленте «Лига справедливости». А в 2018 году вышел оригинальный фильм «Аквамен». После успешных кассовых сборов создатели решили делать продолжение, вот только коронавирус внес в производительный процесс свои коррективы, написало РИА ФАН.

Съемки сиквела начались только в конце июня. Многие актеры все это время приводили себя в надлежащую физическую форму. Эмбер Херд — не исключение. Свои навыки акробатики звезда продемонстрировала в Twitter.