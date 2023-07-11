Знаменитости 11 июля 2023, 18:19 Бывшая солистка «Тату» Лена Катина родила второго ребенка

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Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина родила второго ребенка. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В своих социальных сетях супруг Лены рассказал, что они назвали сына Демьяном. Он поблагодарил мальчика за то, что тот в качестве отца выбрал именно его.

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Первоначально певица скрывала округлившийся живот под просторными нарядами, а затем призналась своим поклонникам, что станет мамой во второй раз.

В 2015 года Катина родила мальчика от словенского музыканта Сашо Кузмановича. В 2019 года пара объявила о расставании.