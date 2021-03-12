Бывшая солистка «Серебра» рассказала о глубокой депрессии

Певица Катя Кищук оставила группу SEREBRO в 2019 году, чтобы начать сольную карьеру. Она переехала в Великобританию и радовалась жизни вместе с любимым человеком, но теперь рассказала о своей глубокой депрессии.

Об этом 27-летняя певица написала в Stories своего Instagram. Сперва она рассказала, что ей тяжело осознавать, как люди разного пола не могут найти общий язык из-за зависимости от чужого мнения и стереотипов. Затем она добавила, что сейчас страдает от депрессии — это началось из-за фобий, которые навязали извне. Кищук также уточнила, что ей недостаточно поддержки родных людей.

В Stories она написала, что 10 минут назад «со страхом сообщала своему мужчине, что боюсь выпускать что-то, дабы его не опозорить». Она добавила, что он просто рассмеялся этому заявлению, и пожелала подписчикам тоже найти такого человека.

«Пусть у вас тоже будет тот, кто скажет вам „глупенькая“ или „глупенький“ и наберет вам ванную. Мне тяжело признаться в том, что я нахожусь в глубокой депрессии. Пожалуйста, не спрашивайте меня почему. <…> Раньше я писала, что с ума не схожу, а теперь — схожу. И мне очень нужна поддержка, и я молю о ней. Спасибо всем, кто поддержал и помог», — написала она.

Кищук добавила, что ей не помогает тот или иной человек. Она подчеркнула, что не каждый должен разглядеть в ней потенциал или тратить свое время. Она также уточнила, что сейчас начинает все с нуля в Великобритании — но проводит сутки в комнате.