Бывшая солистка «Серебра» объяснилась за Фадеева
Экс-участница музыкального коллектива «Серебро» Полина Фаворская рассказала о возможных мотивах продюсера лейбла MALFA Максима Фадеева при расторжении контрактов со всеми артистами. Как пишет Пятый канал, Фаворская считает этот шаг вполне обоснованным.
По ее словам, он отвечает веяниям современной музыкальной индустрии.
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистамиПодробнее
«Мне кажется, что лейблы в привычном виде уже не имеют смысла. Все ушло на цифровые площадки. Для музыкантов нет проблем самим загружать песни в ITunes и самим продвигаться. Поэтому мне понятно решение Максима Александровича», — сказала певица.
Она не скрывает грусти в связи с произошедшим, но уверена, что Фадеев найдет применение своему таланту и навыкам.
Сама артистка сейчас не имеет отношения к MALFA и занимается своим проектом.
Ранее Максим Фадеев в YouTube лейбла выложил видеообращение, в котором заявил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании.