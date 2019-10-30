Бывшая солистка «Серебра» объяснилась за Фадеева

По ее словам, он отвечает веяниям современной музыкальной индустрии.

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами Подробнее

«Мне кажется, что лейблы в привычном виде уже не имеют смысла. Все ушло на цифровые площадки. Для музыкантов нет проблем самим загружать песни в ITunes и самим продвигаться. Поэтому мне понятно решение Максима Александровича», — сказала певица.

Она не скрывает грусти в связи с произошедшим, но уверена, что Фадеев найдет применение своему таланту и навыкам.

Сама артистка сейчас не имеет отношения к MALFA и занимается своим проектом.

Ранее Максим Фадеев в YouTube лейбла выложил видеообращение, в котором заявил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании.