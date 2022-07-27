Бывшая солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих скончалась

Не стало бывшей солистки оперной труппы Большого театра Людмилы Герих (Козыревой). Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт театра.

На момент смерти женщине был 81 год. Она занипала пост солистки в период с 1976 по 1990 годы. Кроме того, певица регулярно ездила на гастроли в города СССР, а также за границу — в Болгарию, Польшу, Чехословакию, ГДР и другие страны.

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