Бывшая солистка «Блестящих» Орлова поделилась подробностями личной жизни

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова в тайне от всех вышла замуж. На днях девушка поделилась подробностями личной жизни и рассказала о своем супруге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки.

Ее супругом стал бизнесмен по имени Валерий. Орлова отметила, что в момент знакомства с мужчиной они оба не состояли в отношениях. При этом Валерий узнал девушку, но познакомиться с ней решился не сразу.

«Но через 1,5 часа все же решился», — рассказала певица.

Разница в возрасте супругов составляет десять лет. На данный момент молодожены занимаются строительством дома, где в дальнейшем будут вместе жить. Девушка подчеркнула также, что их отношения очень гармоничные, а ссор не бывает вовсе.

«Мы слишком долго друг друга искали», — отметила бывшая солистка «Блестящих».

О бракосочетании Орловой стало известно 5 декабря, однако сама свадьба состоялась 27 сентября. Пара решила пожениться спустя два года отношений.