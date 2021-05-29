Бывшая партнерша Мэрилина Мэнсона рассказала, почему начала бояться его

Женщина, которая раньше состояла в отношениях с певцом Мэрилином Мэнсоном, рассказала, почему начала его бояться. Также она подала на него в суд и обвинила в насилии.

Об этом сообщило издание TMZ. По словам женщины, исполнитель заставил ее посмотреть видеозапись, которую всегда хранил в сейфе. На видео был снят секс с девушкой, а также сцены унижения. Например, девушку пристегнули к стулу и угрожали ей пистолетом. Обвинительница сказала, что эту запись Мэнсон снял после концерта в 1996 году.

Знакомый исполнителя заявил, что это постановочный мини-фильм, который якобы снят по сценарию для какого-то проекта.

Также женщина рассказала, что Мэнсон ее изнасиловал и угрожал убить. Это представители певца никак не прокомментировали.

Ранее суд отклонил иск хореографа Уэйда Робсона, который якобы пострадал от сексуального насилия со стороны Майкла Джексона. В 2013 году Робсон направил иск представителям артиста. Хореограф подал в суд против компаний MJJ Productions и MJJ Ventures. По его мнению, они содействовали певцу в проявлении насилия, в том числе против несовершеннолетних детей. Об этом сообщило ИА Nation News.

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил иск 38-летнего Робсона. Судья Марк А.Янг отметил, что у руководителей компаний не было юридических обязательств защищать Робсона или других детей от предполагаемых действий Майкла Джексона.