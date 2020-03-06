06 марта 2020, 12:49
Бывшая любовница актера Головина подала на него в суд
Светлана Белогурова, бывшая любовница звезды сериала «Ералаш» и «Кадетство» Александра Головина, потребовала у него 200 тысяч рублей. Об этом написал «Стархит».
Белогурова подала в суд на актера. Она требует, чтобы Головин выплатил алименты их дочери. Размер она назначила сама — 200 тысяч рублей ежемесячно, сообщило РИА ФАН.
Разбирательство уже было и тогда для артиста все закончилось положительно. Сумма алиментов была объявлена — 22 тысячи рублей в месяц.
Напомним, Головин познакомился с Белогуровой на съемках. Она работала визажистом. У них закрутился роман, в результате которого родилась дочка Оливия.