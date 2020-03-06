Бывшая любовница актера Головина подала на него в суд

Белогурова подала в суд на актера. Она требует, чтобы Головин выплатил алименты их дочери. Размер она назначила сама — 200 тысяч рублей ежемесячно, сообщило РИА ФАН.

Разбирательство уже было и тогда для артиста все закончилось положительно. Сумма алиментов была объявлена — 22 тысячи рублей в месяц.

Напомним, Головин познакомился с Белогуровой на съемках. Она работала визажистом. У них закрутился роман, в результате которого родилась дочка Оливия.