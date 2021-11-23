Бывшая девушка принца Гарри рассказала о сложностях в их отношениях

Модель Флоренс Сент-Джордж рассказала об отношениях, в которых она состояла с принцем Гарри в 2011 году. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Девушка рассказала, что их отношения с Гарри продлились недолго. Сен-Джордж была рада расставанию, так как встречаться с принцем оказалось сложно.

Ее напрягало настойчивое внимание прессы. Почти каждый день журналисты дежурили около ее дома. Даже одноклассникам модели они звонили, чтобы расспросить о ее жизни.

Причины расставания Сен-Джорж не назвала. Она лишь отметила, что довольно быстро смогла понять, что отношения с принцем ей не подходят.

«Хотя тогда мне и было грустно, теперь я рада, что отношения были недолгими», — поделилась девушка.

Он добавила, что восхищается Меган Маркл и Кейт Миддлтон, которые смогли справиться с настойчивым вниманием прессы.

Ранее эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс рассказал, что крещение дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет-Дианы пройдет в Калифорнии. По словам Майерса, Гарри и Меган объявят о месте крещения позже.