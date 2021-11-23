facebook_pixel
    23 ноября 2021, 15:06

    Бывшая девушка принца Гарри рассказала о сложностях в их отношениях

    Бывшая девушка принца Гарри модель Сент-Джордж: отношения с членом королевской семьи — это сложно

    Дарья Морозова

    Модель Флоренс Сент-Джордж рассказала об отношениях, в которых она состояла с принцем Гарри в 2011 году. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Девушка рассказала, что их отношения с Гарри продлились недолго. Сен-Джордж была рада расставанию, так как встречаться с принцем оказалось сложно.

    Ее напрягало настойчивое внимание прессы. Почти каждый день журналисты дежурили около ее дома. Даже одноклассникам модели они звонили, чтобы расспросить о ее жизни.

    Причины расставания Сен-Джорж не назвала. Она лишь отметила, что довольно быстро смогла понять, что отношения с принцем ей не подходят.

    «Хотя тогда мне и было грустно, теперь я рада, что отношения были недолгими», — поделилась девушка.

    Он добавила, что восхищается Меган Маркл и Кейт Миддлтон, которые смогли справиться с настойчивым вниманием прессы.

    Ранее эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс рассказал, что крещение дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет-Дианы пройдет в Калифорнии. По словам Майерса, Гарри и Меган объявят о месте крещения позже.