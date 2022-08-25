Бывшая девушка Маска выставила на аукцион его редкие студенческие фото ради учебы сына

Редкие студенческие фотографии Илона Маска выставили на онлайн-аукцион. Его бывшая подруга Дженнифер Гвинн просит по 100 долларов за снимок 28-летней давности, таким образом она хочет оплатить приемному сыну колледж.

Кадры сделаны в 1994–1995 годах, когда Маск был студентом-первокурсником Пенсильванского университета и жил в общежитии. Именно в те годы будущий миллиардер начал встречаться с Дженнифер Гвинн. Девушку привлек его серьезный вдумчивый характер. По ее словам, уже тогда будущий руководитель Tesla и SpaceX много говорил об электромобилях. Спустя год пара рассталась из-за переезда Маска в Пало-Альто, где он познакомился со своей первой женой Джастин Уилсон.

Источник фото: RR Auction

На архивных фото юный Илон Маск почти всегда улыбается, дурачится, отдыхает с друзьями или поглощен учебой. Гвинн также продает золотое ожерелье с небольшим изумрудом и открытку, которые Маск подарил ей на день рождения в декабре 1994 года. Женщина планирует выручить от продажи снимков не менее 10 тысяч долларов.