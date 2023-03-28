Знаменитости 28 марта 2023, 04:12 Бывшая девушка Илона Маска сменила имя их дочери Бывшая девушка Илона Маска Граймс сообщила о смене имени их дочери Pxhere

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Бывшая возлюбленная бизнесмена Илона Маска певица Граймс рассказала в Twitter о том, что сменила имя их общей годовалой дочери. Теперь девочку зовут Y, или «Why» («Почему?»), заявила исполнительница.

«Теперь ее зовут Y, или „Почему?“, или просто „?“ (но правительство этого не признает)», — написала Граймс в посте.

Twitter

Она объяснила, что новое имя девочки означает любопытство и вечный вопрос.

О том, что Маск и Граймс во второй раз стали родителями стало известно в марте 2022 года. Изначально пара не разглашала информацию о появлении на свет дочери. Ребенка вынашывала суррогатная мать. Именно по этой причине сведения о рождении девочки долго не были обнародованы. При рождении ребенка назвали Exa Dark Sideræl. Она стала вторым общим ребенком знаменитостей. Первого сына пара также назвала необычным именем X Æ A-12.

О расставании пары стало известно в сентябре 2021 года. Отношения американского предпринимателя и канадской певицы продлились три года. Как отмечал тогда Маск, он остался со своей бывшей возлюбленной в очень хороших дружеских отношениях.