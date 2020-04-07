07 апреля 2020, 10:08
«Бывшая» девушка Джеймса Бонда скончалась на 95-м году жизни
В Англии по естественным причинам 6 апреля умерла актриса Онор Блэкман. Ей было 94 года. Об этом написало ИА Nation News.
Британская актриса известна большинству по роли девушки Джеймса Бонда в третьем эпизоде бондианы «Голдфингер».
Родственники умершей сообщили, что артистка умерла по естественным причина в своем доме. Семья Блэкман заявила, что она была не только профессионалом своего дела, но и прекрасной матерью. Она воспитала двух приемных детей.