«Бывшая» девушка Джеймса Бонда скончалась на 95-м году жизни

Британская актриса известна большинству по роли девушки Джеймса Бонда в третьем эпизоде бондианы «Голдфингер».

Родственники умершей сообщили, что артистка умерла по естественным причина в своем доме. Семья Блэкман заявила, что она была не только профессионалом своего дела, но и прекрасной матерью. Она воспитала двух приемных детей.