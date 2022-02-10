«Бывает». Экс-жена Кержакова о травме их сына в детском саду

Маленький сын Миланы Тюльпановой и главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Об этом «360» рассказала мама пострадавшего ребенка.

Мальчик получил закрытый перелом руки. Однако экс-супруга футболиста к дошкольному заведению претензий не имеет.

«Всякое бывает, он ребенок. Дети часто не слушаются. Убежал от преподавателя и упал», — заявила она.

Мальчика доставили в больницу, где ему наложили гипс. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится дома.

Ранее футболист и главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков предложил бывшей супруге Милане Тюльпановой содержать их сына на 27,5 тысячи рублей в месяц. Это и есть алименты на ребенка. Милана не без юмора прокомментировала сумму, написав в соцсетях: «Что имеем, то имеем, спасибо и на этом, как говорится».

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об уровне игры бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина. По его мнению, как написал RT, спортсмена можно было сравнить с Лионелем Месси.