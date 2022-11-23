Знаменитости 23 ноября 2022, 12:02 «Быт — это возможность проявить любовь»: Марина Федункив рассказала о семейной жизни Марина Федункив: борщи — часть моей обязательной кулинарной программы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артистка Марина Федункив в беседе с teleprogramma.pro рассказала о семейной жизни с итальянцем Стефано Маджи.

Пара познакомилась в России. Стефано приехал в Москву, где начал работать топ-менеджером одной из компаний. По словам Марины, ее супругу пришлась по нраву русская кухня, в особенности борщ.

Реклама

«Борщи — часть моей обязательной кулинарной программы. Стефано обожает борщ в моем исполнении. Признаюсь, я себя не считаю гением кулинарии. Но муж каждый раз осыпает меня такими комплиментами, что для меня это лучшая мотивация!» — добавила артистка.

Реклама

Федункив отметила, что для нее идеальный отдых заключается не в ресторанах и вечеринках, а в возможности остаться с мужем дома.

«Идеальный день вдвоем мы проводим дома с нашими животными (у артистки и ее супруга три кошки и три собаки. — ред.), никаких ресторанов, вечеринок, гостей», — добавила она.

По словам артистки, быт для нее и для ее супруга — возможность проявить любовь и заботу.