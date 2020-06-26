26 июня 2020, 15:24
Была ли у Собчак ринопластика? Комментарий пластического хирурга
Пластический хирург Тимур Нугаев прокомментировал фотографию Ксении Собчак с повязкой на лице. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
Он считает, что у знаменитости травма носа, а слухи о ринопластике — не более, чем слухи. Нугаев объяснил это тем, что на фото синяк только с одной стороны, а при операции они всегда с двух.
«Когда синяк с одной стороны, это часто встречается именно после естественного перелома носа. Гематома появляется на той половине, которая была сильнее повреждена», — объяснил специалист.