Была ли у Собчак ринопластика? Комментарий пластического хирурга

Он считает, что у знаменитости травма носа, а слухи о ринопластике — не более, чем слухи. Нугаев объяснил это тем, что на фото синяк только с одной стороны, а при операции они всегда с двух.

«Когда синяк с одной стороны, это часто встречается именно после естественного перелома носа. Гематома появляется на той половине, которая была сильнее повреждена», — объяснил специалист.