Знаменитости 16 февраля 2024, 00:56 «Был жестким». Певец Соколовский рассказал о контракте с Меладзе Певец Соколовский назвал жестким свой контракт с Меладзе РИА «Новости»

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Певец Влад Соколовский признался, что его контракт с Костантином Меладзе был жестким, но продюсер никогда не давил на молодых артистов. Об этом исполнитель рассказал в интервью журналу Voice.

Соколовский получил известность благодаря проекту «Фабрика звезд-7». После него он подписал контракт с Меладзе и начала выступать вместе с Дмитрием Бикбаевым в дуэте «БиС». В 20 лет певец ушел из группы и начал сольную карьеру.

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«С Костей у нас был проект на семь лет, но когда мне исполнилось 18, я уже ничего не подписывал, и в 20 лет ушел в сольное плавание. Как и любой контракт того времени, он был жестким, но продюсер на меня никогда им не давил», — рассказал Соколовский.

При этом певец заявил, что Меладзе давал молодым артистам слишком много воли, чего, возможно, делать не стоило.

Певец признался, что «БиС» распался из-за того, что Бикбаев, Меладзе и сам Соколовский, как «трехглавый дракон», смотрели в разные стороны.

В марте 2022 года стало известно, что Влад Соколовский во второй раз стал отцом. У него родился сын от Ангелины Сурковой. Кроме того, у певца есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.