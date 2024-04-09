Знаменитости 09 апреля 2024, 14:20 «Был радостным». Друг погибшего певца Кунгурова рассказал о последней встрече с ним Друг погибшего певца Кунгурова рассказал о его нестабильном состоянии РИА «Новости»

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Друг и коллега погибшего певца Евгения Кунгурова рассказал о последней встрече с ним в феврале этого года. Он сообщил «Газете.Ru», что погибший был в приподнятом настроении.

По словам мужчины, ничего не намекало на грядущую трагическую гибель певца.

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«Когда мы с ним виделись в феврале 2024 года в Кремле, он отлично выглядел, был радостным и довольным», — сказал он.

Приятели познакомились во Владимире в 2014 году, куда Кунгуров приехал исполнить номер на гала-концерте в рамках международного конкурса «Звездные врата». С тех пор они тепло общались.

«Да, у него было не всегда стабильное состояние. Внешне сильно это не проявлялось», — отметил он.

Оперный певец Дмитрий Ульянов выразил сомнение в версии о самоубийстве Кунгурова. Однако на теле погибшего не нашли признаков насильственной смерти.