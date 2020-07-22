«Был приступ»: Буйнов вышел на связь с поклонниками после операции

Он отметил, что сбросил в больнице вес. Конкретную причину хирургического вмешательства он не назвал и предложил подписчикам выдвинуть свои варианты.

«Догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бубо!» — поделился Буйнов.

Он уточнил, что ему удалили то, без чего «полстраны живет». Певец отметил, что должен был принять участие в ежегодном международном фестивале искусств «Славянский базар», однако последние события поменяли его планы, информирует «Газета.ру».

Пользователи Сети в комментариях к публикации принялись рассуждать, что за операцию перенес артист: «Желчный удалили наверняка», «Удалили камни», «Аппендицит?». Сам музыкант не ответил на предположения подписчиков, оставив причину приступа в тайне. Также под постом подписчики написали пожелания скорейшего выздоровлении и хорошего самочувствия.

В настоящее время Буйнов продолжает свою музыкальную карьеру. Так, в 2017 году вышел его альбом «Сто недель», а в 2018 году он выпустил альбом под названием «Утонувшее небо».