Эксклюзив 16 сентября 2023, 12:24 «Был очень талантливым». Российские актеры рассказали о знакомстве с Гришечкиным Актеры Баринов и Фроловцева рассказали о звезде «Бригады» Гришечкине при жизни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полюбившийся россиянам по ролям в «Солдатах» и «Бригаде» Вячеслав Гришечкин скончался от проблем с сердцем. Народный артист России Валерий Баринов и актриса Анна Фроловцева рассказали «360», что при жизни он был приветливым и талантливым человеком.

О смерти Гришечкина сам Баринов узнал только во время разговора с телеканалом «360».

Реклама

«Кошмар какой! Очень жаль, потому что он был явно талантливым человеком. Вызывал у меня симпатию как профессионал», — сказал актер.

По его словам, как таковых дружеских отношений между ним и Гришечкиным не было. Однако покойный артист всегда вызывал позитивные эмоции при встрече.

Вместе с артистом Баринов принимал участие в нескольких работах и шоу. Актер выразил соболезнования в связи с его смертью.

Между Фроловцевой и Гришечкиным также не было большой дружбы, они никогда не сталкивались на съемочных площадках. Однако актриса подтвердила слова Баринова о приветливости артиста. Она выразила сожаление, что хорошие люди уходят.

«Могли бы что-то сделать хорошее, пожить. Мне всегда очень жалко и обидно. Но что сделаешь? Так устроена наша жизнь. Мы ничего не можем с этим сделать. Очень жалко, хорошим был», — сказала Фроловцева.

О смерти Гришечкина стало известно в субботу, 16 сентября. Артист ушел из жизни накануне, указала основатель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.

По не подтвержденным официально данным, Гришечкин умер из-за проблем с сердцем.