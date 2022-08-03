«Был маленький с большими глазами». Павлиашвили вспомнил первое выступление на сцене

Певец и композитор Сосо Павлиашвили первый раз выступил на большой сцене в совсем юном возрасте. Тогда маэстро преподал ему урок, который он помнит до сих пор. Об этом исполнитель рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик.

«Мне было 9-10 лет. Я вышел с большим симфоническим оркестром в малом зале филармонии, где играли классическую музыку. Я играл ля минорный концерт Вивальди. <…> Народ начал аплодировать, ему очень понравилось. Я был такой маленький с большими глазами. Сыграл, головой помахал и ушел за кулисы, а народ еще аплодировал», — поделился певец.

По словам Павлиашвили, маэстро позвал его обратно на сцену и сказал, что сразу после выступления нельзя уходить. Аплодисменты предназначаются артисту, а зрителей нельзя бросать.

«Я до сих пор помню эти слова. Аплодисменты и отношение людей — главное для чего мы существуем», — подчеркнул исполнитель.

Павлиашвили также рассказал о своем отношении к музыке. Он отметил, что она всегда была для него всем.

«Музыка для меня, как путеводитель, как ангел-хранитель. Если не было бы музыки, то может быть, я бы и не дожил до сегодняшнего дня. Музыка всегда выталкивала меня из всего ненужного, плохого, опасного», — заявил певец.

Он отметил, что именно музыка помогла ему познакомиться с женами и подарила детей.