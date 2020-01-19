«Был атомной станцией и сгорел». Умер экс-КВНщик Тимур Гайдуков

Бывший участник команды КВН «Пятигорск» Тимур Гайдуков умер 19 января. Он страдал острым лимфобластным лейкозом.

«И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел», — написал друг Гайдукова Давид Мелик-Гусейнов в Facebook.

Мелик-Гусейнов отметил, что ценит и любит своего друга и будет его помнить.

Перед смертью Гайдуков лежал в больнице. По словам Мелика-Гусейнова, когда он навещал его после Нового года, они оба понимали, что это будет последняя встреча.

Тимуру Гайдукову 36 лет. Осенью 2018 года он сообщил своим подписчикам в Instagram, что у него диагностирован «острый лимфобластный лейкоз». Гайдуков проходил лечение в Москве. В его аккаунте объявляли сбор средств.