19 января 2020, 17:05
«Был атомной станцией и сгорел». Умер экс-КВНщик Тимур Гайдуков
Бывший участник команды КВН «Пятигорск» Тимур Гайдуков умер 19 января. Он страдал острым лимфобластным лейкозом.
«И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел», — написал друг Гайдукова Давид Мелик-Гусейнов в Facebook.
Мелик-Гусейнов отметил, что ценит и любит своего друга и будет его помнить.
Перед смертью Гайдуков лежал в больнице. По словам Мелика-Гусейнова, когда он навещал его после Нового года, они оба понимали, что это будет последняя встреча.
Тимуру Гайдукову 36 лет. Осенью 2018 года он сообщил своим подписчикам в Instagram, что у него диагностирован «острый лимфобластный лейкоз». Гайдуков проходил лечение в Москве. В его аккаунте объявляли сбор средств.