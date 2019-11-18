BUZVODKA и BUZBEER. Пресс-служба Бузовой прокомментировала новость о ее именных алкогольных напитках

«Нет. Это неправда», — отметил представитель PR-службы Ольги Бузовой Антон Богословский.

Ранее Mash выложил публикацию о том, что Ольга Бузова зарегистрировала несколько брендов для производства собственной алкогольной продукции. В набор напитков войдут водка, пиво, виски и коньяк, которые будут называться соответственно BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и BUZCOGNAC.

«Кажется, титула певицы-телеведущей и богини сельских продавщиц ей уже не хватает. Оля решила попробовать себя в чем-то новом. И не в ноготочках и спа-салонах, а в чем-то в самом деле важном. Алкоголе», — заявил Mash.

Фанаты Бузовой негативно оценили новость и усомнились, что это окажется хорошим примером для ее поклонников-подростков. Некоторые комментаторы посчитали, что очередной бизнес звезды вряд ли окажется успешным: многие деловые проекты Бузовой провалились.