Бузову раскритиковали за фото в гимнастерке и с мощным макияжем

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову затравили за фотосессию в военной форме. Всех удивил яркий макияж девушки.

Бузова снялась в гимнастерке и пилотке. Она опубликовала эту фотографию к своему поздравлению с Победой в Великой Отечественной войне. Подписчики идею не оценили.

Пользователи Instagram обвинили Бузову в том, что она хочет «примазаться» к войне. Главная претензия касалась макияжа: «Поменьше макияжа не пробовала?», «В войну некогда было мулеваться! Думали о другом», «На войне в макияже не ходят!».

Но это не все, что заготовила Бузова своим поклонникам и хейтерам к 9 Мая. Она и ее возлюбленный Давид Манукян сняли клип на песню «Журавли».

Пользователи такой порыв оценили, но при одном условии: женскую роль должна была исполнять не Ольга Бузова.

«Песня хорошая, старинная. Но за Бузову дизлайк», — написал один из пользователей.

«Песня класс, и клип тоже, но не могли взять кого-нибудь другого вместо Бузовой?» — добавил другой.

Пользователи вспомнили видео, на котором Бузова облизывает тарелку, называя себя блокадницей. Эта публикация вызвала такой резонанс, что ей пришлось закрыть Instagram.