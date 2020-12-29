Бузова записала видео с сыном Рудковской и Плющенко

Отмечается, что на видео певица и мальчик исполняют так называемый танец руками. Сын спортсмена одет в белую майку, а Бузова нарядилась в голубое платье с ромашками, пишет «Вечерняя Москва».

«Саня и его подруга — Оля — певица, актриса и новоиспеченная фигуристка — девушка с 22,8 миллиона в Инстаграм», — написал под роликом Плющенко.

Ранее сообщалось, что в финальном выпуске телевизионного шоу «Ледниковый период» Бузовой и ее партнеру по проекту и Дмитрию Соловьеву вручили приз зрительских симпатий. Пара показала номер под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес. Прокат Соловьева и Бузовой высоко оценили судьи шоу.

В конце Татьяна Тарасова показала фирменный жест певицы — LOVE. К ней также присоединился и один из ведущих программы Алексей Ягудин. Сама Бузова не ожидала такого признания, она даже вскрикнула от радости.