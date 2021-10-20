Бузова заявила, что готова стать матерью

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что еще не сыграла свою главную роль — она хочет стать мамой. По ее словам, такое желание было у нее всегда.

Артистка в интервью сайту kp.ru призналась, что раньше испытывала комплексы из-за того, что у нее нет детей. Однако сейчас она спокойно относится к этой ситуации.

«Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого», — сказала она.

Бузова добавила, что любой девушке хочется стать молодой мамой. Она привела в пример свою подругу Марию Погребняк — супругу футболиста Павла Погребняка. По словам телеведущей, Погребняк вместе с тремя сыновьями выглядит как их старшая сестра, старший ребенок уже перерос маму.

«И она такая худенькая, красивая… Но у каждого же свой путь», — заключила Бузова.

Она предположила, что у нее могут появиться либо только мальчики, либо только девочки.

Ольга Бузова с 2012 по 2016 год состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. После этого у нее был роман с блогером Давидом Манукяном.