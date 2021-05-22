Бузова взялась за наставничество на белорусском «Х-факторе»

Телеведущая и певица Ольга Бузова станет наставником в шоу «Х-фактор» в Белоруссии. Об этом она сообщила в Instagram.

Бывшей ведущей «Дома-2» настолько понравилось это предложение, что она решила поехать в республику пораньше и лично взялась за отбор участников.

«Я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу „Х-Фактор. Беларусь“. Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу», — написала Бузова.

Первый сезон «Х-фактора» стартует в сентябре, работа над ним продлится до конца года. В связи с этим Бузова пропустит новогодние корпоративы. Однако она не расстроилась из-за этого, потому что получит за съемки в музыкальном шоу 500 тысяч долларов (почти 37 миллионов рублей), написал сайт kp.ru.

Помимо Бузовой, в жюри пригласили рэпера Серегу, музыкального критика Сергея Соседова и победителя шоу «Народный артист — 2» Руслана Алехно.

«Х-Фактор» — популярный британский проект, который проводится по всему миру. По правилам на программу может прийти любой желающий и исполнить понравившуюся композицию. Пройдя предварительный кастинг, участники попадают в телевизионный эфир с наставниками, а затем получают задания от них. Далее идут прямые эфиры и выбывание.