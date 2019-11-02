Бузова выбрала лучший кавер на свою песню. Но фанаты раскритиковали ее фаворита

Новый гостем шоу «Кавер со звездой» на YouTube-канале PUSH / ПУШ стала певица и телеведущая Ольга Бузова. В каждом выпуске звезды оценивают фанатские версии своих песен, а после выбирают победителя. Ольга Бузова сделала свой выбор и объяснила его, но в комментариях к шоу с ней не согласились.

Первой свою версию песни Wi-Fi представила Ксения Левчик. Маленькая девочка спела о расставании женщины и мужчины. «Она исполнила в своей манере, но в то же время и в моей», — отметила Бузова и поставила каверу 10 баллов.

Вторым кавером стало абсолютно новое прочтение песни «Вот она я». Девушка Саша Нехай отказалась от жесткого ритма и предпочла в качестве аккомпанемента гитарный перебор.

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«Я сначала даже не признала по первым аккордам. Думала, что она сейчас нам выдаст?» — заявила Ольга Бузова, комментируя просмотренный ролик. Она отметила, что получилось очень красиво и поставила 10 баллов.

Исполнительница Веснушка выбрала для кавера песню Ольги Бузовой «Лайкер». Но вместо веселых ритмов девушка тоже выбрала гитару. В итоге песня получилось совершенно другой.

«Веснушка полностью изменила тональность. Но может я привыкла к своему исполнению? <…> Но там посыл должен быть немного другой», — пояснила Ольга и поставила восемь баллов. Она объяснила, что под гитару эта песня не очень легла.

Самым необычным кавером оказался настоящий клип, который сняла девушка Настя. Она превратила хит «Мало половин» в рэп, а сама преобразилась в исполнителя Face. Клип произвел на звездную гостью сильное впечатление.

«Face, а мы с тобой неплохо в тандеме слышимся», — обратилась Ольга Бузова к коллеге и поставила 10 баллов.

Песню «Водица» в стиле псевдоретро ретро с отсылками к звездам советской сцены 60-х годов представила девушка Женя с двумя подругами. «Тут вообще все очень здорово, несколько голосов и вообще ретро стиль», — отреагировала Ольга Бузова и поставила 10 баллов.

Во время прослушивания прошлого трека исполнительница пожаловалась, что поют только девочки, но нет мальчиков. Но последний кавер на песню «Под звуки поцелуев» исполнил мужской дуэт «Брошенки». Два молодых человека в желтой и синей майке с гитарой заставили Бузову рассмеяться. Но ей не очень понравилась переделка текста песни. Дуэт вместо слов «сотрем все» спел «сопьемся». В итоге Ольга Бузова поставила им восемь баллов.

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В конце шоу исполнительница назвала победителя. Ей стала Ксения Левчик. «Я думаю, что другие не обидятся. <...> Вокально спето просто потрясающе, девочка очень талантливая», — отметила Ольга Бузова.

В комментариях к видео часть зрителей с выбором исполнительницы не согласилась. Там отметились хейтеры маленькой Ксюши. Сразу несколько человек обвинили девочку в том, что она исполняет песни под фонограмму.

«Эта Ксения Левчик точно такая же как Бузова поет под фонограмму. Может это дочь Бузовой?» — поинтересовалась одна из зрительниц. К этому мнению тут же присоединились и другие: «Ксюша поет свои песни под фонограмму поэтому конечно выиграла».

Те, кому понравились другие клипы хотя бы объясняли свою позицию, а не брызгали ядом.

«Мне кажется, что должна была победить девушка, которая сделала кавер под Фэйса. Я не против Ксюши, она очень милая, но она уже достаточно популярна, ее все узнают, тем более кавер был сделан, видимо, давно, и сейчас она поет еще красивее и профессиональнее», — написала зрительница.

После в комментариях отметились те, кто уже знаком с творчеством Саши Нехай. В комментариях у девушки оказалась достаточно большая группа поддержки, а ее исполнение песни «Вот она я» назвали лучшей переделкой.

«Наконец-то кавер Саши Нехай попал сюда! Саша лучшая», — говорится в комментариях.

Сама исполнительница Саши Нехай тоже пришла в комментарии и поблагодарила Ольгу Бузову за оценку.

«Спасибо, Ольга, что оценили мой кавер. Спасибо программе за то, что даете возможность сказать исполнителю „спасибо“ за его творчество», — написала девушка.