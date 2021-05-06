Бузова впервые вышла на связь после реанимации

Певица и телеведущая Ольга Бузова записала видео после операции. Она рассказала, что спустя сутки еще не отошла от наркоза. Также у нее поднялась температура.

«Простите, что долго не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя, все расскажу. Но не могу до сих пор прийти в себя. Плюс очень поднялась температура», — сообщила певица в Instagram.

Бузова добавила, что в остальном у нее все нормально и она находится под контролем врачей.

«Главное, чтоб мама, папа знали, что все хорошо», — отметила телеведущая.

С чем была связана операция, Бузова не уточнила. Ранее о том, что певица попала на операционный стол, сообщил ее РR-директор Антон Богославский.

«Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — говорил помощник.

Ходят слухи, что операция была нужна для того, чтобы решить проблемы со зрением. Однако в этом случае обычно не используют общий наркоз.

Ольга Бузова известна как ведущая телешоу «Дом-2». Также у нее вышли популярные песни «Мало половин», «Мандаринка», «Розовые очки» и другие.