Бузова возмутилась поведением женщин-любовниц

В очередном выпуске авторского шоу Ольги Бузовой гостем студии стал хирург Михаил. Мужчина открыто признался в своих изменах супруге, чем возмутил теледиву.

Гость шоу заявил, что является сексоголиком и может за день переспать с тремя женщинами, отметил StarHit.

Бузову возмутила распущенность собеседника, но также свое непонимание она выразила и в адрес женщин, которые являются любовницами.

«Какого черта вы ложитесь в постель с женатым мужчиной! Ответьте мне кто-нибудь!» — возмутилась Бузова в ходе шоу.

Ведущая и певица ранее ответила на вопрос подписчиков в Instagram о том, сколько тратит. По ее словам, ее минимальный бюджет на месяц — пять миллионов рублей. Также Бузова добавила, что готовит шоу в Сrосus Сitу Наll. Мероприятие обойдется певице более чем в 30 миллионов рублей. При этом она сказала, что не будет раскрывать, сколько получает в месяц. Ведущая призвала фанатов, если у них есть желание, посчитать это самим.