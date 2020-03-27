Бузова собиралась увеличить грудь после расставания с Тарасовым

О своих прошлых планах бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» вспомнила в эфире программы на YouTube-канале.

Бузова пояснила, что экс-супруг регулярно попрекал ее за небольшой размер груди и периодически даже настаивал на пластической операции. По словам телеведущей, расставание с бывшим мужем оставило в ней много комплексов. После разрыва знаменитость поменяла внешний вид и внутреннее ощущение.

Она обратила внимание на то, что подстриглась, покрасилась и решилась на операцию в Санкт-Петербурге.

«Была записана на 2 января 2017 года в Питер на увеличение груди, уже сдала все анализы. И я не поехала. Поняла, что этим ничего не вернешь. Это была агония», — добавила Бузова.

Ранее стало известно, что эстрадная артистка Елена Степаненко и Ольга Бузова станут ведущими новой передачи на телеканале «Россия 1». «Два огня в новом шоу», — подчеркнула звезда «Дома-2».