Бузова сняла себя в Instagram со скорбным лицом в минуту молчания

Ольга Бузова, недавно вернувшаяся из больницы после операции, записала минуту молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Певица выложили ролик в Stories на своей странице в Instagram.

На кадрах можно заметить, как Бузова стоит и с грустным видом слушает минуту тишины во время парада Победы. Певица наблюдала мероприятие в прямой трансляции по телевизору.

«С праздником», — произнесла Бузова, когда началось обращение президента.

Певица также разместила пост, в котором поздравила всех подписчиков с 9 Мая.

«День, когда наша страна наконец-то победила фашизм. День памяти наших героев, которые сделали все для нас с вами! Очень люблю в эту дату смотреть парад», — написала Бузова.

Артистка выразила сожаление, что в этом году «Бессмертный полк» проходит только онлайн. Но от этого акция не менее значима, отметила она.

«Чувствуется вся мощь нашей страны, вся сила и глубина этого праздника», — указала Бузова.

Пластический хирург Анна Калеганова ранее в беседе с «360» предположила, что Бузовой сделали операцию по откачиванию жира (липосакция). Этим объясняется то, что ее выписали из больницы только на третьи сутки.