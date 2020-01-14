    14 января 2020, 10:52

    Бузова рассказала, за чьи деньги отдыхает с Манукяном

    Ольга Ситникова

    Российская телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла, что отправилась в отпуск на свои деньги. Сейчас звезда и блогер Давид Манукян отдыхают на Пхукете. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    До поездки в Таиланд возлюбленные проводили время на французском горнолыжном курорте в Куршевеле. На острове Пхукет Бузова и Манукян живут на частной вилле. Арендовать такой домик стоит порядка 100 тысяч рублей за одну ночь.

    По данным РИА ФАН, на личной странице в Instagram Бузова заметила, что Манукян не всем доволен. В одном из видео в stories певица призналась, что именно она организовала отдых. Однако блогеру не всегда нравятся идеи артистки.

    «Я тут все устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит?» — заметила Бузова.

    «Не хочу движуху», — ответил Манукян.