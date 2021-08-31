Бузова рассказала о своих тратах

Ведущая и певица Ольга Бузова ответила на вопрос подписчиков в Instagram о том, сколько тратит. По ее словам, ее минимальный бюджет на месяц — пять миллионов рублей.

«Мои затраты в месяц на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества — это минимум пять миллионов рублей», — сказала она.

Бузова добавила, что готовит шоу в Сrосus Сitу Наll. Мероприятие обойдется певице более чем в 30 миллионов рублей.

«Но финальную стоимость я жду от технической службы, там будет намного больше. Плюс к этим всем историям путешествия, плюс я делаю ремонт в квартире, которую купила сама», — отметила артистка.

Она подчеркнула, что платит налоги.

«Получается, я завидная невеста», — резюмировала Бузова.

Также она сказала, что не будет раскрывать, сколько получает в месяц. Ведущая призвала фанатов, если у них есть желание, посчитать это самим.

Ранее стало известно, что многие поклонники Ольги Бузовой стали делать татуировки с ее фразой. Артистка на одной из презентаций в Москве заявила, что надо получать от жизни кайф.