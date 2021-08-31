Бузова рассказала о своих тратах
Ведущая и певица Ольга Бузова ответила на вопрос подписчиков в Instagram о том, сколько тратит. По ее словам, ее минимальный бюджет на месяц — пять миллионов рублей.
«Мои затраты в месяц на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества — это минимум пять миллионов рублей», — сказала она.
Бузова добавила, что готовит шоу в Сrосus Сitу Наll. Мероприятие обойдется певице более чем в 30 миллионов рублей.
«Но финальную стоимость я жду от технической службы, там будет намного больше. Плюс к этим всем историям путешествия, плюс я делаю ремонт в квартире, которую купила сама», — отметила артистка.
Она подчеркнула, что платит налоги.
«Получается, я завидная невеста», — резюмировала Бузова.
Также она сказала, что не будет раскрывать, сколько получает в месяц. Ведущая призвала фанатов, если у них есть желание, посчитать это самим.
Ранее стало известно, что многие поклонники Ольги Бузовой стали делать татуировки с ее фразой. Артистка на одной из презентаций в Москве заявила, что надо получать от жизни кайф.