Бузова рассказала о подарке от Рудковской

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о подарке, который ей сделала продюсер Яна Рудковская. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.

Бузова показала букет цветов, а также сумку и большую косметичку из последней коллекции Louis Vuitton. Ведущая добавила, что восхищена щедростью и вкусом Рудковской.

Она отметила, что вещи выиграл один из участников конкурса у Рудковской, но та выкупила их, так как победитель хотел получить приз деньгами. Уточняется, что сумка и косметичка стоят около 250 тысяч рублей. Также продюсер написала Бузовой записку, в которой поблагодарила ее за дружбу.

Ранее играющая в спектакле МХАТа имени Горького под названием «Чудесный грузин» Амина Синагатуллина рассказала, как прошло сотрудничество с Ольгой Бузовой.

«Ольга быстро влилась в процесс, слышала и выполняла требования режиссера, она адекватный человек», — рассказала Синагатуллина.

Сама актриса исполнила в спектакле главную роль девушки по имени Наташа. Синагатуллина поделилась, что быстро влюбилась в образ своего персонажа.

Она добавила, что за последнее время интерес ко МХАТу вырос, а появление Бузовой в спектакле вызвало дополнительный ажиотаж.