Бузова рассказала о новом этапе в жизни

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что в ее жизни начинается новый этап. Изменения она начала с цвета волос, снова перекрасившись в блондинку.

Снимок в новом образе Бузова опубликовала у себя в Instagram. Певице нарастили светлые волосы. Яркому макияжу она предпочла нейтральный нюд. Фото набрало более 640 тысяч лайков.

«Вот она я. И мое возвращение в блонд и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ», — написала телеведущая.

Однако далеко не всем поклонникам такие изменения пришлись по душе. Некоторые написали, что «брюнетка смотрится богаче», а блонд ее, наоборот, «дешевит».

«Давай обратно в темный», «Оля, нет!», «С более короткими было бы лучше», — такие пожелания оставили подписчики в обсуждении к фото.

Ранее издание StarHit сообщило, что Бузова улетит из России на съемки своего нового проекта «Звезды в Африке». Вместе с ней в нем примут участие и другие российские знаменитости. Планируется, что шоу будет сделано в формате «Последнего героя», заявили коллеги Бузовой. По их словам, любовь на проекте точно никто не будет строить. Речь будет идти о разных состязаниях и испытании на прочность. Другие подробности новой передачи держат в секрете.