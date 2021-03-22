Бузова рассказала, как скрывала от близких свое участие в шоу «Маска»

Российская ведущая Ольга Бузова рассказала, как скрывала от родственников, друзей и фанатов свое участие в шоу «Маска» на НТВ. 21 марта девушка покинула проект, написало издание Teleprogramma.pro.

Для членов жюри и зрителей стало большим удивлением, что в костюме Розовой пантеры была Бузова. Певица призналась, что расстроилась и одновременно обрадовалась окончанию участия в программе. Знаменитость отметила, что теперь ей не придется никого обманывать и «опровергать» догадки людей.

«Это была целая спецоперация, потому что, если меня нет в Stories несколько часов, то у людей уже возникает вопрос, где я. Но мне нужно было не только отводить от себя подозрения огромной армии поклонников шоу, но еще и внимание членов жюри, которые в большинстве подписаны на меня и тоже следили за моими обновлениями», — вспомнила артистка.

Во время съемок Бузова всегда была либо не в Москве, либо выкладывала Stories из каких-либо других мест.