Бузова рассказала, что остается «за кадром» в ее отношениях с Манукяном

Накануне в Сети появились слухи о том, что звездная пара находится на грани расставания. Девушка призналась, что зарекалась не выставлять личную жизнь напоказ. Когда она влюбилась в Манукяна, обещание было нарушено, так как ей хочется делиться своим счастьем. Бузова регулярно показывает на своей странице в Instаgrаm радостные моменты во время встреч с бойфрендом.

Когда Давид пропадает из регулярных публикаций в ее аккаунте, фанаты начинают задавать вопросы о разрыве и ссорах. Артистка заверила поклонников, что у нее с возлюбленным все хорошо. При этом многие ситуации из частной жизни она хочет оставить только для себя и Манукяна. Помимо прочего, в паре случаются и ссоры, пишет сайт «Дни.ру».

«Хотя я назвала бы их скорее спорами», — уточнила Бузова.

Она отметила, что считает нормальным, когда у любящих людей происходят разногласия. По словам исполнительницы, это случается редко. Певица пояснила, что не может жить в конфликте, от этого ей становится плохо.