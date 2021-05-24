Бузова раскритиковала участницу шоу после слов об отсутствии бойфренда

Приглашенный эксперт программы «Ты топ-модель на ТНТ» Ольга Бузова раскритиковала участниц шоу. По ее мнению, девушки расслабились и перестали стараться, написал сайт «Дни.ру».

Одна из моделей попыталась объяснить телеведущей, что плохо чувствует себя, потому что партнер психологически давит на нее. Бузова не посчитала, что это уважительная причина для плохой работы. Ольга спросила у другой участницы, есть ли у нее молодой человек. Девушка ответила отрицательно, и Бузова заявила, что это заметно, так как в глазах нет блеска.

Знаменитость сравнила моделей с ученицами у доски, которые не сделали домашнее задание.

Ранее сообщалось, что Ольга станет наставником в шоу «Х-фактор» в Белоруссии. Бывшей ведущей «Дома-2» настолько понравилось это предложение, что она решила поехать в республику пораньше и лично взялась за отбор участников. Первый сезон «Х-фактора» стартует в сентябре, работа над ним продлится до конца года. В связи с этим Бузова пропустит новогодние корпоративы. За съемки в музыкальном шоу она получит 500 тысяч долларов.