Бузова пожаловалась подписчикам, что не прекращает плакать

Певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась перед подписчиками. После операции она пока не вставала с кровати — мешает сильная слабость.

Бузова опубликовала новые видео в Sories своего аккаунта Instagram. Судя по всему, певица успела переодеться между первыми кадрами и более свежими роликами.

«Не знаю, то ли это наркоз, то ли еще что. Постоянно плачу. Не могу встать с кровати пока еще, очень сильная слабость, температура поднялась. Думала, что станет легче, и я вам все расскажу, но легче не становится», — пожаловалась Бузова.

Телеведущая заверила подписчиков, что «самое страшное позади», и поблагодарила своих поклонников за добрые слова.

«Все будет хорошо. <…> Теперь нужно восстанавливаться», — подытожила Ольга Бузова, не приведя причины и подробности своей госпитализации.

В одном из Telegram-каналов предположили, что певице сделали лапароскопию «то ли толстой, то ли прямой кишки».

PR-директор Бузовой заметил, что его подопечная находится под присмотром лучших врачей, и с ней все в порядке.