Знаменитости 25 июля 2023, 03:54 Бузова потеряла более 19 миллионов рублей из-за неудавшегося бизнеса РИА «Новости»

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Певица Ольга Бузова понесла серьезные убытки из-за неудавшегося бизнеса. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на данные Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).

В материале сказано, что на знаменитость оформлены две фирмы, одна из них — «ООО Бузова Рест Компани», которая ушла в минус на 19 284 000 рублей. Компания представляет собой сеть ресторанов Buzfood, которую закрыли еще в 2020 году. Уже в тот период Бузова потеряла почти 19 миллионов рублей, ведь вложила много средств для открытия каждого заведения.

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Ресторанный бизнес с самого начала не заладился у ведущей. Фирма получила штраф из-за проблем с лицензией на торговлю алкоголем, потом с артисткой судился поставщик столовых приборов, а у налоговой возникли вопросы. После череды неудач заведения закрыли, они не проработали в Москве и полутора лет.

Кроме того, знаменитость прогорела на продаже собственного бренда одежды. Телеведущая потеряла из-за этого более миллиона рублей.

Однако предпринимательство вовсе не единственная сфера, в которой не повезло Ольге Бузовой. Ранее психолог рассказала, почему певица не может встретить свою любовь. По словам специалиста, у вокалистки есть склонность к созависимым отношениям.