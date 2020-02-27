Бузова показала в соцсети ролевые игры с будущим мужем

Видеоролик длится 20 секунд. За это время Бузова предлагает своему молодому человеку Давиду Манукяну поиграть в «плохого полицейского». Он соглашается и ложится на кровать, ожидая возлюбленную.

Однако Бузова вновь появляется в кадре в полицейской форме и предлагает блогеру пройти с ней в отделение.

«Ожидание — реальность… Не, ну, а че?» — подписала ролик Бузова.