27 февраля 2020, 14:15
Бузова показала в соцсети ролевые игры с будущим мужем
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram юмористическое видео с переодеванием в полицейского. Об этом сообщило ИА Nation News.
Видеоролик длится 20 секунд. За это время Бузова предлагает своему молодому человеку Давиду Манукяну поиграть в «плохого полицейского». Он соглашается и ложится на кровать, ожидая возлюбленную.
Однако Бузова вновь появляется в кадре в полицейской форме и предлагает блогеру пройти с ней в отделение.
«Ожидание — реальность… Не, ну, а че?» — подписала ролик Бузова.