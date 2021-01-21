Бузова похвасталась брендовыми подарками на 35-летие

Бузова отложила вечеринку до выходных. А пока она встретила новый возраст в узком кругу родных и близких друзей.

«Я буду как идиотка выглядеть, плачу от каждого подарка! Распаковка — это мое любимое. Извините», — поделилась эмоциями певица.

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Бузовой подарили брендовые вещи в пакетах ЦУМа. В них лежали неоново-розовые кроссовки Alexander McQueen, футболка с принтом Balmain и кремовый тренч Burberry. Однако больше всего именинницу поразили туфли Tom Ford.

Директор Арам Арчер подарил звезде бриллиантовые сережки от Tiffany. Музыкант Давид Манукян порадовал возлюбленную салютом, но главный подарок Бузова сохранила в секрете, написала радиостанция «Комсомольская правда».

Бузова собрала родных и друзей в московском ресторане.

Самые яркие эмоции у ведущей вызвали подарки от сестры Анны и ее подруг. Девушки поздравили телеведущую ровно в полночь.